Ярославль, 30 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. С 1 по 10 декабря региональная общественная приемная партии «Единая Россия» в Ярославской области проведет декаду приемов граждан. Об этом корреспонденту ИА сообщил руководитель региональной общественной приемной, уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

ЕР в Ярославской области «Единая Россия»

Аналогичные приемы, приуроченные к 20-летию создания партии, в эти дни пройдут в центральной, региональных и местных общественных приемных по всей стране.

Свои вопросы жители региона смогут задать сенаторам, депутатам всех уровней, представителям органов исполнительной власти Ярославской области и организаций-партнеров, в числе которых Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и ряд других. Учитывая введённые ограничительные меры, приемы будут проходить дистанционно.

По словам Альфира Бакирова, такие встречи с населением стали ежегодной традицией.

«Самые «горячие» темы из года в год — ЖКХ, ремонт дорог и социальное обеспечение. Что-то получается решать оперативно, какие-то обращения требуют времени. В этом году основными темами приемов станут здравоохранение, дошкольное и школьное образование, ЖКХ, вопросы муниципальных образований, будет блок консультаций по юридическим вопросам. Обязательно прием для граждан старшего возраста. Прием по вопросам предпринимательской деятельности пройдет 8 декабря. В прошлом году в рамках декабрьской декады по всей области было организовано 95 площадок для приема граждан, всего было принято более 520 жителей региона», — отметил он.

С графиком приемов ярославцы и жители области могут ознакомиться на официальном сайте регионального отделения «Единой России». Запись осуществляется по телефонам (4852) 40−16−61, 40−09−02.