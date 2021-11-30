Ярославская «Единая Россия» проведёт приём жителей
Ярославль, 30 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. С 1 по 10 декабря региональная общественная приемная партии «Единая Россия» в Ярославской области проведет декаду приемов граждан. Об этом корреспонденту ИА сообщил руководитель региональной общественной приемной, уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.
Аналогичные приемы, приуроченные к 20-летию создания партии, в эти дни пройдут в центральной, региональных и местных общественных приемных по всей стране.
Свои вопросы жители региона смогут задать сенаторам, депутатам всех уровней, представителям органов исполнительной власти Ярославской области и организаций-партнеров, в числе которых Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и ряд других. Учитывая введённые ограничительные меры, приемы будут проходить дистанционно.
По словам Альфира Бакирова, такие встречи с населением стали ежегодной традицией.
С графиком приемов ярославцы и жители области могут ознакомиться на официальном сайте регионального отделения «Единой России». Запись осуществляется по телефонам (4852) 40−16−61, 40−09−02.