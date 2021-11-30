Воронеж, , 16:19 — REGNUM В Воронежской области суд вынес приговор по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 30 ноября. Это первый приговор по данной статье в регионе.

Криминальный авторитет Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР

Как установлено судом, 25-летний неоднократно судимый Артем Бандуков в период с декабря 2018 года до 2021 года занимал высшее положение в преступной иерархии.

«Он был наделен криминальным статусом лица, имеющего высший статус по отношению к другим лицам, отбывающим наказание в исправительном учреждении. Все осужденные согласно существующим негласным правилам обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям», — уточнил представитель прокуратуры.

Кроме того, в суде было доказано, что подсудимый виновен в трёх эпизодах вымогательства денежных средств у других заключенных за оказание «криминального покровительства». Деньги, которые ему передавались, предназначались для пополнения преступной казны.

Решением суда Бандуков приговорён к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.