Белград, , 20:24 — REGNUM Президенту Сербии Александру Вучичу «кажется», что он подпишет новый закон об экспроприации имущества, против которого 27 ноября протестовали граждане в нескольких городов страны. Об этом Вучич заявил 30 ноября в Белграде.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я просил экспертной оценки юристов и буду просить еще больше мнений… Мне кажется, что я подпишу (этот закон — ИА REGNUM), но я пока не уверен. Вы думаете, что я чего-то боюсь? Есть люди, которым нет смысла угрожать, так как они никого не боятся. Кроме Бога и суда истории. Меня не интересуют демонстранты. Я отчитываюсь перед народом на выборах… Я не буду угождать улице», — процитировало агентство «Танюг» слова президента Вучича.

Президент Сербии добавил, что он прочел три разных мнения, и что все эксперты едины в том, что в тексте закона нет ничего противоречащего конституции, но для принятия окончательного решения ему «нужно провести дополнительные консультации».

Напомним, что 27 ноября в Сербии прошли акции протеста против закона о экспроприации, который обеспечит условия для открытия литиевого рудника на Западе Сербии. Граждане недовольны тем, что в соответствии с новым законом любое недвижимое имущество государство имеет право провозгласить объектом национального интереса и изъять его, выплатив владельцу компенсацию, которую считает «справедливой».