Бишкек, 30 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров на своей официальной странице в Facebook, сегодня, 30 ноября, прокомментировал скандальную ситуацию с итогами парламентских выборов, вызвавшую широкий резонанс в обществе.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По словам главы государства, «центризбирком неожиданно допустил небольшую ошибку, что вызвало недоверие среди партий, особенно со стороны проигравших».

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«Мы еще раз проверили, что ошибка, допущенная специалистами ЦИК, не имеет отношения к серверу. Результаты, предоставленные сервером, не имеют ничего общего с ошибкой специалиста ЦИК. Окончательный результат будет определен после ручного подсчета», — написал он.

Жапаров утверждает, что власти не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу центризбиркома, а также, что фальсификации голосования со стороны ЦИКа не было.

«Государственный комитет национальной безопасности начал проверку. Не имеет ли специалист ЦИК, допустивший ошибку, отношения к некоторым лицам? Не договорился ли он заранее с некоторыми силами, чтобы таким образом дать повод для протеста?», — резюмировал президент Киргизии.

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