Псков, , 16:28 — REGNUM Псковское областное Собрание депутатов во вторник, 30 ноября, приняло в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Документ был внесен на рассмотрение депутатов губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Герб Псковской области

Как отметили в пресс-службе главы региона, доходная часть областного бюджета 2022 года составляет 42,8 млрд рублей, консолидированного бюджета Псковской области — 48,4 млрд рублей. Расходы составляют: 46 млрд рублей для областного бюджета и 51,6 млрд рублей для консолидированного. Дефицит бюджета составляет 3,2 млрд рублей.

Доходы на плановый период в 2023 и 2024 годах составляют 40,3 и 41,8 млрд рублей областного и 46,1 и 47,8 млрд консолидированного бюджетов соответственно. Расходы сбалансированы с доходами, бюджеты сформированы без дефицита.

«Ко второму чтению будет учтен инвестиционный кредит, который регион будет получать в 2022 и 2023 годах», — отметила заместитель губернатора — председатель регионального Комитета по финансам Татьяна Баринова. Согласно прогнозам, ко второму чтению доходы бюджета возрастут на 4,3 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов в бюджете-2022 запланировано порядка 8,8 млрд рублей. Более 1 млрд рублей консолидированного бюджета запланировано на реализацию в 2022 году Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. В частности, будет продолжено создание инженерной инфраструктуры второй площадки ОЭЗ «Моглино», приобретение племенного скота, создание инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

Предложения и поправки ко второму чтению принимаются в согласительную комиссию до 18 часов 7 декабря.