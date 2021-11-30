Рига, , 16:15 — REGNUM Американское военное присутствие в Восточной Европе обеспечивает безопасность Латвии, сообщил 30 ноября журналистам латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что Вашингтон ранее обещал Риге обеспечить безопасность и что дополнительных гарантий не нужно, глава МИД Латвии сказал, что обещания выполняются.

Он напомнил, что НАТОвские войска присутствуют в Восточной Европе, в частности в Польше на ротационной основе — и это очень много значит для Латвии. Кроме того, США помогают Латвии бороться с внешними киберугрозами, отметил прибалтийский дипломат.

Ринкевичс «Мы договорились продолжить тесное сотрудничество не только в военной сфере, но и по вопросам кибербезопасности, включая сети 5G, включая противодействие кибератакам, а также дезинформации».

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии призвали НАТО разместить военных в стране на постоянной основе