Рига, 30 ноября 2021, 16:15 — REGNUM Американское военное присутствие в Восточной Европе обеспечивает безопасность Латвии, сообщил 30 ноября журналистам латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Заявив, что Вашингтон ранее обещал Риге обеспечить безопасность и что дополнительных гарантий не нужно, глава МИД Латвии сказал, что обещания выполняются.
Он напомнил, что НАТОвские войска присутствуют в Восточной Европе, в частности в Польше на ротационной основе — и это очень много значит для Латвии. Кроме того, США помогают Латвии бороться с внешними киберугрозами, отметил прибалтийский дипломат.
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