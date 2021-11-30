Власти Латвии благодарны США за военное присутствие в Восточной Европе
Рига, 30 ноября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Американское военное присутствие в Восточной Европе обеспечивает безопасность Латвии, сообщил 30 ноября журналистам латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
Заявив, что Вашингтон ранее обещал Риге обеспечить безопасность и что дополнительных гарантий не нужно, глава МИД Латвии сказал, что обещания выполняются.
Он напомнил, что НАТОвские войска присутствуют в Восточной Европе, в частности в Польше на ротационной основе — и это очень много значит для Латвии. Кроме того, США помогают Латвии бороться с внешними киберугрозами, отметил прибалтийский дипломат.
«Мы договорились продолжить тесное сотрудничество не только в военной сфере, но и по вопросам кибербезопасности, включая сети 5G, включая противодействие кибератакам, а также дезинформации».