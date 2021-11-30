Варшава, , 16:14 — REGNUM Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что игра Cyberpunk 2077 в ближайшее время не появится в сервисе Xbox Game Pass. Об этом 30 ноября пишет издание gamingbolt.

Cyberpunk 2077 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Кичиньский отметил, что модель распространения игр через Game Pass хороша для определённого периода жизненного цикла продукта. В случае с Cyberpunk 2077 этот период ещё не настал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания CD Projekt RED «усердно работает» над следующим масштабным обновлением для Cyberpunk 2077. Его релиз должен состояться в первом квартале 2022 года.

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