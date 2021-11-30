Варшава, 30 ноября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что игра Cyberpunk 2077 в ближайшее время не появится в сервисе Xbox Game Pass. Об этом 30 ноября пишет издание gamingbolt.

Иван Шилов ИА REGNUM Cyberpunk 2077

Кичиньский отметил, что модель распространения игр через Game Pass хороша для определённого периода жизненного цикла продукта. В случае с Cyberpunk 2077 этот период ещё не настал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания CD Projekt RED «усердно работает» над следующим масштабным обновлением для Cyberpunk 2077. Его релиз должен состояться в первом квартале 2022 года.