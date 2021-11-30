Джакарта, , 16:13 — REGNUM Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 95 483 061 человек или 45,85% населения страны, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Число жителей Индонезии, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 139 374 391 человек или 66,92% населения страны.

В частности, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1 927 303 медика. Ревакцинацию также прошли 1 222 697 медиков.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 297 новых случаев заражения коронавирусом.

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