Баку, , 16:13 — REGNUM При крушении военного вертолёта, произошедшей 30 ноября в Азербайджане, погибли 14 человек. Об этом замначальника Погранслужбы республики Ильхам Мехтиев сообщил агентству АПА.

Крушение вертолета (сс) pcgis

«В результате аварии погибли 14 человек, ранены двое», — сказал Мехтиев.

Погранслужба обнародовала список погибших. В нём один рабочий и 13 офицеров, в том числе семеро старших офицеров. Пострадавшие также являются офицерами.

Сообщается, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Причины аварии выясняются.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева выразили соболезнования родным погибших.

Напомним крушение вертолёта в Азербайджане произошло в 10:40 (09:40 мск). Это случилось во время учебных полётов с аэродрома Гарахейбат в Хызынском районе республики.

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