Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Американский сценарист Гэри Уитта рассказал, что в прошлом ему довелось поработать над сериалом по мотивам видеоигры Mirror's Edge. Об этом 30 ноября пишет «Игромания».

Mirror's Edge Скриншот с YouTube

Уитта написал сценарий для эпизода под названием «Катализатор» (Catalyst) — это произошло в 2017 году. Почему производство проекта так и не завершилось он не рассказал.

Напомним, что Mirror's Edge — это приключенческий экшен с основным акцентом на перемещении при помощи паркура. Его релиз состоялся в 2018 году.

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