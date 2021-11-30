Вашингтон, 30 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Американский сценарист Гэри Уитта рассказал, что в прошлом ему довелось поработать над сериалом по мотивам видеоигры Mirror's Edge. Об этом 30 ноября пишет «Игромания».

Скриншот с YouTube Mirror's Edge

Уитта написал сценарий для эпизода под названием «Катализатор» (Catalyst) — это произошло в 2017 году. Почему производство проекта так и не завершилось он не рассказал.

Напомним, что Mirror's Edge — это приключенческий экшен с основным акцентом на перемещении при помощи паркура. Его релиз состоялся в 2018 году.