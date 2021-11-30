Липецк, 30 ноября 2021, 16:08 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов сделал кадровое назначение. Как сообщает ИА REGNUM, с 1 декабря пост заместителя главы администрации Липецкой области займёт Игорь Кремнёв. Он будет курировать агропромышленный комплекс региона.

Игорь Кремнёв назначен заместителем главы администрации Липецкой области
Игорь Кремнёв назначен заместителем главы администрации Липецкой области
Липецкаяобласть.рф

Игорь Кремнёв родился в 1990 году. С красным дипломом окончил Высшую школу экономики году по направлению «Менеджмент». С 2008 года неоднократно избирался депутатом районного Света депутатов Лебедянского муниципального района. До настоящего назначения занимал должность заместителя генерального директора ООО «Лебедяньмолоко».

Женат. Воспитывает сына и дочь.