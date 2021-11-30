Липецк, , 16:08 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов сделал кадровое назначение. Как сообщает ИА REGNUM, с 1 декабря пост заместителя главы администрации Липецкой области займёт Игорь Кремнёв. Он будет курировать агропромышленный комплекс региона.

Игорь Кремнёв назначен заместителем главы администрации Липецкой области Липецкаяобласть.рф

Игорь Кремнёв родился в 1990 году. С красным дипломом окончил Высшую школу экономики году по направлению «Менеджмент». С 2008 года неоднократно избирался депутатом районного Света депутатов Лебедянского муниципального района. До настоящего назначения занимал должность заместителя генерального директора ООО «Лебедяньмолоко».

Женат. Воспитывает сына и дочь.