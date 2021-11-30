Рига, 30 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. НАТО гарантирует коллективную безопасность государств-членов альянса, тогда как государства-партнёры могут рассчитывать лишь на поддержку. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 30 ноября на пресс-конференции в Риге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам Столтенберга, следует понимать разницу между такими странами НАТО как Латвия, Польша или Румыния и «близким и очень ценным партнёром — Украиной». Партнёрам альянс предоставляет поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении.

Для стран, участвующих в НАТО, предусмотрены гарантии безопасности по 5-й статье Вашингтонского договора, заявил он. Речь в этой статье идёт о коллективной обороне альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран НАТО встретились 30 ноября в столице Латвии. Латвийский министр обороны Артис Пабрикспризвал альянс разместить американские силы в его стране на постоянной основе.

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