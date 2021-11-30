30 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 18:02 — REGNUM В Южной Корее обсудили сроки ревакцинации населения от коронавируса.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

По сообщениям южнокорейских СМИ, 30 ноября в ходе совещания правительства Южной Кореи, прошедшего под председательством президента страны Мун Чжэ Ина, были приняты новые правила, касающиеся ревакцинации населения.

В частности, было решено, что с 20 декабря срок действия «вакцинного пропуска» для граждан в возрасте от 18 лет будет ограничиваться шестью месяцами.

Известно, что жителям в возрасте 18−49 лет необходимо пройти ревакцинацию спустя пять месяцев после полной вакцинации. Для лиц в возрасте 60 лет и старше — спустя четыре месяца.

В случае необходимости, например при выезде за границу, ревакцинацию можно будет сделать на месяц раньше.

Напомним, что в настоящее время «вакцинные пропуска» необходимы для входа в заведения с повышенным риском, такие как торговые центры, рестораны и тренажёрные залы.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

«Правительство, учитывайте, пожалуйста, вероятность побочных эффектов. Кто-то их стойко переносит, а кому-то приходится работать только на больничные счета», — просит lieo***.

«А почему кандидаты в президенты молчат и ничего не говорят о вакцинации?» — интересуется kt30***.

«Они явно издеваются над вакцинированными. Несмотря на ревакцинацию, найдутся те, у кого даже после трех доз вакцины обнаружат коронавирус», — пишет naga***.

«Есть ли смысл в вакцинации?» — вопрошает tant***.

«Пока не известно, поможет ли нынешняя вакцина от штамма «омикрон». Считаю, что вакцина в целом малоэффективна», — отмечает virt***.

«Нас так до конца жизни будут иголками тыкать», — предполагает love***.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

«Если так пойдет дальше, детей тоже будут ревакцинировать каждые полгода?» — интересуется ivy2***.

«Взгляните на количество новых случаев заражения. Вакцина не эффективна, однако власти уверяют, что дополнительная доза вакцины — единственное решение в нынешних условиях», — пишет name***.

«Мне кажется, что в следующем году, если люди не будут вакцинироваться ежемесячно, то их подвергнут преследованию», — предполагает wjfa***.

«Почему никто не упоминает о побочных эффектах или компенсациях? Почему никто об этом не говорит?» — интересуется jang***.

«Большинство случаев заражения приходится на вакцинированных, так какая разница?» — спрашивает sm99***.

«Разве вся эта принудительная вакцинация не является прямым нарушением прав человека?» — вопрошает k677***.

«А что насчет летальных исходов от вакцины? Люди следуют «приказам» правительства, но в итоге умирают…» — пишет udiw***.

«Даже после полной вакцинации риск заражения высок, тогда зачем людям нужно рисковать своими жизнями?» — интересуется ehdk***.