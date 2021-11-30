Лос-Анджелес, США, , 18:29 — REGNUM Наследники главы Gucci Альдо Гуччи раскритиковали фильм «Дом Gucci». Об этом 30 ноября пишет The Hollywood Reporter.

Gucci David Adam Kess

По данным СМИ, члены семьи Гуччи намекнули на возможные судебные иски против режиссёра Ридли Скотта. Они утверждают, что Скотт и продюсеры киноленты «не потрудились посоветоваться с наследниками», прежде чем изобразить их «головорезами, невежественными и нечувствительными к окружающему миру людьми».

Ранее модельер и бывший креативный директор дома моды Gucci Том Форд высказался относительно фильма «Дом Gucci». Он назвал свои чувства от просмотра картины «смешанными»: «Мне трудно было увидеть юмор в такой драматичной и кровавой истории, которую я знаю изнутри».

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