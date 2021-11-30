Тбилиси, 30 ноября 2021, 16:03 — REGNUM В Тбилиси члены оппозиционных партий «Дроа», «Лело», а также движения «Позор» 30 ноября вышли на акцию протеста возле здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протест
Протест
Nathan Keirn

По данным журналистов, протестующие скандировали: «СГБ должна быть разрушена». Они обвиняют Службу госбезопасности в том, что при помощи ведомства партия «Грузинская мечта» продолжает оставаться правящей.

«Сегодня мы решили напомнить придатку «Грузинской мечты», что они на самом деле являются главной осью власти, главной осью насилия», — заявил один из участников акции Ника Фарулава.

Протестующие бьют в барабаны, свистят в свистки. На место акции стянули дополнительные силы полиции.