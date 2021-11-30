Тбилиси, , 16:03 — REGNUM В Тбилиси члены оппозиционных партий «Дроа», «Лело», а также движения «Позор» 30 ноября вышли на акцию протеста возле здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протест Nathan Keirn

По данным журналистов, протестующие скандировали: «СГБ должна быть разрушена». Они обвиняют Службу госбезопасности в том, что при помощи ведомства партия «Грузинская мечта» продолжает оставаться правящей.

«Сегодня мы решили напомнить придатку «Грузинской мечты», что они на самом деле являются главной осью власти, главной осью насилия», — заявил один из участников акции Ника Фарулава.

Протестующие бьют в барабаны, свистят в свистки. На место акции стянули дополнительные силы полиции.