Уфа, , 16:04 — REGNUM Мужчину обвинили в избиении врачей в больнице Уфы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

На приеме у врача Gov.ua

По версии следствия, летом текущего года обвиняемого, который находился в нетрезвом состоянии, доставили в городскую больницу № 21 г. Уфы, с диагнозом «отравление неустановленным веществом».

«При попытке осмотра пациента обвиняемый, грубо нарушая общественный порядок, без какого-либо повода применил насилие в отношении врача-токсиколога, сломав ей руку», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что 36-летний обвиняемый также напал на врача-реаниматолога зашедшего в кабинет. В результате медик получил закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга, ушибы и кровоподтеки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства, умышленного причинения вреда здоровью. Свою вину фигурант уголовного дела признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.