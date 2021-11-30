Липецк, 30 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы региона, сообщает ИА REGNUM.

Липецкаяобласть.рф Соборная площадь в Липецке

Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6% с 1 января 2022 года, что приведёт к росту на соответствующий процент их заработной платы. Соответствующие изменения предлагается внести в региональный закон об оплате труда работников областных государственных учреждений.

«Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения региона — приоритетные задачи, над которыми областная власть работает постоянно. Рост заработной платы — один из важнейших аспектов в этом направлении нашей деятельности», — отметил Игорь Артамонов.

На повышение заработной платы планируется выделить более двух миллиардов рублей. Вносимые в закон изменения будут рассмотрены на сессии областного Совета депутатов в декабре.