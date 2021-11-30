Будапешт, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 30 ноября, в Будапеште стартовали дискуссии в рамках саммита Вышеградской четверки Planet Budapest 2021, посвящённого вопросу сбалансированного экономического развития. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей вступительной речи президент Польши говорил, в частности, о том, в каком направлении должна двигаться экономика после пандемического кризиса. Среди прочего Анджей Дуда коснулся вопроса инвестиций в инфраструктуру.

«Польша в рамках восстановления экономики после замедления, вызванного пандемией, будет сосредотачивать свою деятельность на стратегических инвестициях в инфраструктуру, здравоохранении, цифровизации или инновационности, а также на такой глобальной задаче как солидарная и справедливая зеленая энергетическая трансформация в направлении климатически нейтральной экономики», — подчеркнул Дуда.

В ходе саммита Planet Budapest 2021 пройдут дискуссии, посвященные, в частности, развитию и трансформации экономики, энергетике и новым технологиям для пищевой промышленности.

Важным аспектом дискуссий также станут вопросы охраны окружающей среды.