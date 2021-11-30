Рига, 30 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Насколько заразен новый штамм коронавируса «Омикрон» и насколько действенны против него существующие вакцины, в США пока не знают: необходимо время на изучение вируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Об этом 30 ноября сообщил журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Блинкен «Как быстро передаётся штамм «Омикрон» от человека к человеку, мы этого пока не знаем. Могут ли уже имеющиеся вакцины противодействовать ему. Насколько он опасен в плане госпитализаций и смертного исхода».

Он добавил, что власти США хотят, чтобы вирус был побеждён, и что только тогда можно будет чувствовать себя в безопасности. По словам Блинкена, власти ЮАР поступили правильно, сразу же сообщив миру о появлении нового штамма.