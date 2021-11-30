Подгорица, 30 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 60 процентов взрослого населения, а ревакцинировано 55,9 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

(сс) qimono Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 274 494 человека или 44,3 процента, а вторую — 255 785 человек или 41,3 процента всего населения.

774 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 876 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 45 745 человек, а за последние 24 часа — 1472 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.