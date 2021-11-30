Пенза, , 16:28 — REGNUM В Пензенской области в преддверии новогодних праздников усилят надзор за рубкой деревьев хвойных пород. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Хвойные деревья

Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с лесничествами и сотрудниками полиции необходимо организовать с 10 по 31 декабря рейды на лесных участках, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. На территории региона будут определены контрольно-пропускные посты с целью выявления незаконного провоза и приобретения деревьев хвойных пород и наборов хвойных веток.

Приобретать ели в канун нового года разрешено только через торговую сеть, под запретом самовольная рубка хвойных деревьев, не рекомендуется покупка у случайных продавцов.

За незаконную вырубку одного новогоднего дерева предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 20 до 40 тыс. рублей — для должностных лиц, от 200 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

Елочному браконьеру придется возместить ущерб, нанесенный уничтожением хвойного дерева в размере от 2,5 до 4,5 тыс. рублей за штуку.

За незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев грозит уголовная ответственность со штрафом до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году до конца декабря для жителей Новосибирской области планируется реализовать около 30 тыс. пихт, сосен и елей. Они поступят в продажу во второй декаде декабря.

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