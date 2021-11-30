Варшава, 30 ноября 2021, 15:55 — REGNUM В резиденции президента Польши 30 ноября состоялись переговоры руководства крупнейшего профсоюза страны «Солидарность» с руководством министерства образования. Об этом сообщает Polskie Radio.
Мероприятие было посвящено теме заработной платы учителей. Сообщается, что руководство профсоюза «Солидарность» предложило связать её размер с размером средней зарплаты в стране.
Закрепить, что заработная плата учителя не может быть ниже средней.
Анна Островская, пресс-секретарь Минобразования после мероприятия сообщила журналистам, что «это предложение будет сложно реализовать, но вопрос пока не решен».