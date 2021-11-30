Лондон, 30 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Глава службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур считает, что Соединенное Королевство и страны Запада должны четко показывать России, что они не намерены преследовать ее интересы или окружать ее базами НАТО. Он заявил об этом 30 ноября в интервью радиостанции Би-би-си.

Gov.uk Ричард Мур

По словам главы MI-6, в ситуации у границ Украины необходимо тщательным образом наблюдать за происходящим и «очень четко дать понять русским, какую цену им пришлось бы заплатить» в случае военного вмешательства.

«Говоря откровенно, в то же время необходимо очень четко показывать, что мы не продвигаем конфронтационную повестку. Мы не пытаемся окружить Россию или мешать ей преследовать ее законные интересы», — сказал он.

При этом Мур назвал Россию самой «острой угрозой» безопасности Великобритании и добавил, что со стороны Китая также существует долгосрочная стратегическая угроза, так как Пекин якобы расставляет по всему миру «цифровые и долговые западни».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на размещение на Украине ударных комплексов, угрожающих российской безопасности.