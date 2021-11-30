Бишкек, , 15:52 — REGNUM Сотрудники спецслужб Киргизии задержали иностранца, вербовавшего киргизстанцев в ряды боевиков международной террористической организации. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 30 ноября.

Пистолет Макарова УФССП по ЯО

Во время обыска у него обнаружили и изъяли пистолет Макарова, четыре ножа, большое количество литературы, аудио‑ и видеоматериалов религиозно-экстремистского и террористического характера, а также семь банковских карт.

Читайте также: США похвалили власти Киргизии за возвращение детей террористов из Ирака

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и распространение экстремистских материалов». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что в Сирию, Афганистан и Ирак за последние несколько лет выехали около 800 граждан Киргизии, которые теперь принимают участие в боевых действиях против правительственных сил в этих странах. Почти половина из них — женщины и дети.

Читайте также: Руководство МВД признало, что исламизация Киргизии быстро нарастает