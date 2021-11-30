Москва, , 15:52 — REGNUM Законопроект о минимальной потребительской корзине в 31 087 рублей в месяц внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

В России действует новый алгоритм расчета величины прожиточного минимума на душу населения исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год в 2021 году установлен в размере 44,2%. При этом прожиточный минимум определяется, как минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина.

«При таком подходе прожиточный минимум зависит от медианного уровня доходов граждан и будет повышаться только в случае роста доходов населения страны, а этого не происходит». — отметил Миронов.

По сути, говорит он, под уровень медианного дохода предлагается подстраивать потребности граждан, тогда как прожиточный минимум в современном обществе должен отражать реальные и объективные потребности людей не просто для выживания, а для всестороннего развития личности.

В этой связи предлагается вернуться к наиболее эффективному расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине.

«Мы предлагаем использовать нормативный метод, в котором учитывается отдельно стоимость продовольственной, непродовольственной корзин и платных услуг», — сказал парламентарий.

В потребительской корзине партии — высокие нормативы потребления рыбы, мяса, мясных продуктов, свежих фруктов, овощей. Кроме того, учтены расходы граждан на витаминные добавки и питание не дома, а вот траты на приобретение растительного масла и жиров, картофеля, хлебобулочных изделий сокращены. Непродовольственная часть корзины состоит из большого набора товаров и услуг. В ней учтены траты на мобильные телефоны, ноутбуки, занятия спортом, приобретение книг, посещение кинотеатров, рассказал Миронов.

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