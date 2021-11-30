Москва, 30 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. России не следует вмешиваться в ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши, уверены 32% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

(сс) U.S. Central Command Беженцы

По мнению 10% опрошенных, нужно поддержать Белоруссию или оказать гуманитарную помощь. По мнению 7%, беженцам нужно помочь вернуться домой, но Россию это не касается. Затруднились ответить 31% граждан РФ.

Полагают, что в ситуации на белорусско-польской границе виноват Европейский союз, 36% респондентов. 8% возлагают вину на властей Польши, 15% — на властей Белоруссии. Считают виноватыми самих беженцев 12%. Не смогли назвать виноватых 21%.

На вопрос, как надо поступить властям Белоруссии с беженцами, 18% граждан сказали, что их нужно депортировать, 17% — помочь и предоставить гуманитарную помощь. По 4% заявили, что нужно им не препятствовать, пытаться договориться с ЕС или закрыть границу. Затруднились с ответом 44%.

Опрос по телефону проведен 18 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Белоруссии 17 ноября возбудил уголовное дело против польских силовиков по статье 128 Уголовного кодекса республики «Преступление против безопасности человечества».

Читайте подробнее: На границе Белоруссии и Польши госпитализировали двух человек