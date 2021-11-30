София, , 15:50 — REGNUM Церемония вручения 11-й ежегодной болгарской премии «Женщины в науке» состоится 2 декабря в столице Болгарии Софии. Об этом 30 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Болгария PavelD

В торжественных мероприятиях примут участие вице-президент Болгарии Илияна Йотова, болгарский омбудсмен Диана Ковачева и посол Франции в Болгарии Флоранс Робен. Согласно официальной информации, конкурс «Женщины в науке» проводится в Болгарии Софийским университетом им. Климента Охридского под эгидой ЮНЕСКО. Три лауреата получат премии в размере 5.000 евро и возможность продолжать исследовательскую деятельность в лучших учебных заведениях мира.

«В глобальном масштабе программа направлена на стимулирование развития науки и увеличение числа женщин-ученых для достижения гендерного равенства в этой сфере», — говорится в уставе конкурса.

Во времена НРБ аналог премии «Женщины в науке» проводился в сотрудничестве с крупнейшими научными центрами и институтами СССР.