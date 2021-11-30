Нижний Новгород, 30 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Подрядчиком проекта и строительства участка Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде до станции «Сенная» по итогам конкурса стала компания «Моспроект-3». Она берется выполнить работы по проектированию и строительству за 35,581 млрд рублей, свидетельствуют данные портала Госзакупок.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Памятник постройке Нижегородского метрополитена

Уточняется, что заявка АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» была единственной, соответствующей условиям конкурса.

Согласно данным портала ГК «Моспроект-3» — ведущий российский центр инженерных компетенций, который обеспечивает высокотехнологичные решения в сфере транспортного строительства и комплексного развития территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс по выбору подрядчика проекта и строительства участка нижегородского метро проводится в виде аукциона в электронной форме с ограниченным участием. Подрядчик должен проработать не менее двух вариантов участка от станции «Горьковская» до станции «Сенная» с промежуточной станцией «Оперный театр» («Площадь Свободы»). По контракту срок окончания всех работ — 31 декабря 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 35,584 млрд рублей. Проект будет реализован в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018 — 2030 годы».

Выбор подрядчика дважды приостанавливался из-за поступления жалоб от ООО «Просперити» (Санкт-Петербург) и ООО «Бустрен РМ» (Москва).

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