Сергей Артёменко, 30 ноября 2021, 18:02 — REGNUM Совбез Российской Федерации осознаёт угрозу, исходящую с фактически не охраняемой границы Союзного государства России и Белоруссии. Выступая 29 ноября на совещании по реализации миграционной политики России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это, без преувеличения, один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать. Наша задача — проанализировать эту ситуацию, сделать из нее правильные выводы, скорректировать наши действия там, где это нужно».

Россия и Белоруссия
Россия и Белоруссия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте в новостях: Медведев: Из-за Белоруссии РФ должна скорректировать миграционную политику

Медведев отметил, что бесконтрольная миграция «провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом, потому что этим недовольны коренные жители государств». Примерами изобилует российская повседневность. Мигранты постоянно фигурируют в криминальных сводках Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, включая малые провинциальные.

Мигранты на белорусско-польской границе
Мигранты на белорусско-польской границе
Gpk.gov.by

Читайте новости сюжета: Миграция, гражданство, паспортизация

Заявлению Медведева предшествовала просьба российских бизнесменов покончить с бардаком на белорусско-польской границе, являющейся одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом. Политическое руководство другой части Союзного государства устроило не просто миграционный кризис, но также и транспортный коллапс. Тысячи грузовиков не могли пересечь белорусско-польскую границу по вполне понятным причинам.

Госпогранкомитет Белоруссии к концу дня 27 ноября сообщал о четырёх тысячах фур на выезде из Белоруссии — преимущественно с российскими грузами. К концу дня 29 ноября на белорусской территории дожидались въезда в ЕС более 4,3 тыс. фур. Километровые очереди, горящие контракты и многое другое — всё это имеет вполне конкретное денежное измерение на границе, открытой для нелегалов из третьих стран, но закрытой для легальной коммерческой деятельности.

В тот же день на миграционную тему выступил Александр Лукашенко. Проводя 29 ноября совещание в центре стратегического управления министерства обороны Белоруссии, он, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «отметил, что в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей».

Cовещание по вопросам военной безопасности в Белоруссии
Cовещание по вопросам военной безопасности в Белоруссии
President.gov.by

Имевшая отношение к убийству белорусского диссидента Романа Бондаренко руководительница президентской пресс-службы Наталья Эйсмонт, похоже, даже не старается придерживаться элементарных норм этики, превращая официальный сайт президента другой части Союзного государства в жёлтое издание. Тем не менее из такого официального сообщения стало известно, что её покровитель возлагает всю вину за миграционный кризис исключительно на Евросоюз.

Как и многие другие выступления Лукашенко по каким-то формально внутренним поводам, совещание 29 ноября было ориентировано именно на внешнюю аудиторию. Адресаты его посланий давно отказались от общения с «последним диктатором Европы», поэтому изгой использует для своеобразного общения с ними крайне необычные формы. В последнее время он буквально осыпает зарубежных лидеров всевозможными оскорблениями.

«Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — заявил Лукашенко.

Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
(сс) Kancelaria Premiera

На том же совещании 29 ноября Лукашенко поведал ещё несколько интересных сюжетов. Самым важным заявлением, пожалуй, можно считать отказ от конституционно закреплённого стремления к нейтралитету.

При этом большинство политологов сделало акцент на другом заявлении с этого же мероприятия — о готовности вмешаться в конфликт на Донбассе. Желание не свежее, с 2014 года оно заявлялось неоднократно, однако без желаемой в Минске реакции. Более того: Киев неоднократно и совершенно ясно дал понять, что в услугах Лукашенко не нуждается. Белорусские добровольцы в зоне боевых действий, причём по обе стороны конфликта, тоже не считают «деда» способным принести пользу. Кремль издевательски промолчал.

Читайте подробности: Лукашенко пообещал не остаться в стороне в случае новой войны в Донбассе

Свои услуги, как и в случае признания воссоединения Крыма с Россией, союзнику следовало оказывать вовремя, не солидаризируясь в момент истины с её врагами. Дорога ложка к обеду, а яичко — ко Христову дню.

Конспирологии на минском совещании 29 ноября тоже хватало. «Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому, что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении», — заявил Лукашенко.

Как будто бы Польша или другая стран ЕС продавала тысячам будущих нелегалов белорусские визы по баснословным ценам ($2−3 тыс.) и ставила разрешительные штампы на въезд в эту часть Союзного государства. Из речи Лукашенко правомерно сделать вывод, что главный переговорщик с Западом от официального Минска — глава МИД Белоруссии Владимир Макей — участвовал в хитроумном плане завоза курдов с целью поддержания своего шефа в напряжении.

Владимир Макей
Владимир Макей
Mfa.gov.by

В тот же день, 29 ноября, пресс-службы президентов России и Белоруссии сообщили о телефонном разговоре. Версии содержания разговора разнились. Пресс-секретарь главы государства российского Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко «текущую ситуацию на белорусско-польской границе». В свою очередь Наталья Эйсмонт через свой телеграм-канал и затем через сайт белорусского президента сообщила: «Главы государств обсудили ситуацию вокруг Белоруссии и России, а также график совместной работы и предстоящих встреч».

Кремль в созданном Лукашенко кризисе уже склонен к конкретике, тогда как некоторые жители Минска — к вовлечению России в этот конфликт с вполне понятной ролью. Политическое руководство Белоруссии откровенно подыгрывает русофобам из «молодых демократий», которые каждую проблему толкуют если не как прямые происки Путина, то как косвенное влияние таковых.

Закономерно возникает вопрос о пользе России от такого номинального союзника. На него есть закономерный ответ: других нет. На этом провалившие работу по взращиванию союзников хотели бы закрыть дискуссию. Не выйдет, потому что шила в мешке не утаишь и отвечать всё равно придётся. Желательно, чтобы на этом свете и индивидуально.

На самом деле проблема вовсе не в Лукашенко, как пытаются представить дело белорусские националисты или российские коррупционеры. Проблема во внешнеполитической стратегии Российской Федерации.

Читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия