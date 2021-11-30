Париж, 30 ноября 2021, 15:45 — REGNUM Через сорок шесть лет после смерти танцовщицу, актрису и певицу Жозефину Бейкер перезахоронят во французском Пантеоне, сообщает France24.
Торжественная церемония состоится 30 ноября в 17:30 по местному времени.
Жозефина Бейкер станет шестой женщиной, находящейся в Пантеоне, после философа Симоны Вейль в 2018 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон отдаст дань уважения Жозефине Бейкер, всемирно известному артисту, участвовавшему в сопротивлении, неутомимому активисту, который принимал участие во всех боях, объединяющих граждан доброй воли во Франции.
«Она — воплощение французского духа», — провозгласил глава государства.
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1465635794291499008
Как сообщало ИА REGNUM, во Франции одобрена вакцинация от коронавирусной инфекции для детей возраста 5−11 лет из групп риска и уязвимых категорий.
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