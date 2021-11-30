Рига, 30 ноября 2021, 15:45 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предупредил о серьезных последствиях для России «в случае возобновления агрессивных действий». Об этом он заявил 30 ноября на пресс-конференции в Риге.
Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен прибыл 30 ноября в Ригу, чтобы встретиться со своим латвийским коллегой и принять участие в министерской встрече НАТО.
Здесь госсекретарь проведёт несколько двусторонних встреч с коллегами из стран-союзников. К встрече с Блинкеном уже готовятся латвийский президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.