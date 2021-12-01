1 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Российские дороги становятся качественнее, однако движение по ним по-прежнему опасно. Одной из главных угроз для автомобилистов и пешеходов являются нетрезвые водители, по вине которых происходит более четверти всех смертельных случаев на дорогах.

Максим Петров, , 10:00 — REGNUM Автор портала «20 идей» Дмитрий Давыдов выступил с инициативами, которые могут в корне изменить ситуацию.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — оценил ситуацию с аварийностью на одном из совещаний президент России Владимир Путин. Он поручил работать по всем направлениям и векторам.

«Пьяные» ДТП, несомненно, направление особенно важное. Почти каждая авария в 2020 году, по статистике ГИБДД, совершена с участием водителей с признаками опьянения — 18 582 случая. По вине нетрезвых водителей погибли 4438 человек — 28% от всех смертей на дорогах. Кроме того, 24 809 человек получили травмы.

Водители каких машин чаще попадают пьяными в ДТП. Bezdtp.ru

Проблема актуальна для многих стран, и интересен опыт тех, кому удалось резко переломить ситуацию. Так, практика ужесточения наказаний за нарушения ПДД, в том числе за езду в нетрезвом виде, позволила Японии почти втрое сократить смертность на дорогах за период с 2000 по 2019 год. Показатель смертности в ДТП в этой стране, по данным на 2019 год, составил 3,1 на 100 тыс. человек, в то время как в странах Евросоюза его значение оказалось 5,1, а в России — 11,9. Доля «пьяных» ДТП в структуре смертности на дорогах Японии лишь 4,9%, что в несколько раз ниже аналогичной доли в России.

Япония добилась безопасности на дорогах, приняв суровые законы. Там различаются понятия о нахождении за рулём под воздействием алкоголя и вождении в состоянии интоксикации. Рубежной дозой является 0,15 мг/литр. Если водитель принял не так много спиртного, ему грозит штраф в размере до полумиллиона йен и лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, он может временно или навсегда лишиться водительских прав. Сильное опьянение грозит водителю штрафом 1 млн йен и лишением свободы на пятилетний срок, а также пожизненным лишением права водить автомобиль. Если в аварии с пьяным водителем есть пострадавшие или погибшие, автомобилист может отправиться за решётку на 15 лет.

Предусматриваются наказания за отказ от медосвидетельствования, а также за пособничество совершению преступления. Например, на три года может лишиться свободы человек, пригласивший водителя к распитию алкоголя, на пять лет — владелец машины, предоставивший её пьяному. Трёхлетний срок заключения может получить и пассажир, если он осознанно сел в транспортное средство под управлением подвыпившего водителя. На практике одна поездка может обернуться проблемами с законом для группы лиц, в том числе для барменов или официантов заведений, где наливают спиртное.

Пьянству нет!

Пьяный или отказавшийся от освидетельствования водитель может получить пятилетний срок лишения свободы и в Южной Корее. При этом смертельная авария по вине такого автомобилиста способна привести и к пожизненному заключению. Ужесточение наказания было введено 25 июня 2019 года, а уже через два месяца появились впечатляющие результаты — число смертельных случаев из-за «пьяных» ДТП снизилось на 65%.

Более строгими правила стали и в России, но лишь для самых злостных нарушителей, допустивших рецидив. С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, по которому ранее подвергнутый административному наказанию за пьяную езду водитель будет штрафован на сумму до 300 000 рублей с лишением права занимать должности и вести определенный род деятельности или получит тюремный срок до двух лет. Имевшим судимость за пьяное вождение назначат штраф до 500 тыс. рублей или их лишат свободы на срок до трёх лет. Достаточно ли этого для решения проблемы? Дмитрий Давыдов предлагает обратить внимание на другие случаи пьяного вождения. Его подход — комплексный, и он всесторонне рассматривает ситуации, из-за которых происходят трагедии.

Первая идея касается увеличения размера штрафа за первичное нарушение «под градусом». Сейчас такое деяние не подпадает под уголовную ответственность, нарушитель может отделаться штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на управление автомобилем на срок до двух лет. Давыдов предлагает повысить сумму штрафа до 100 тыс. рублей, а срок лишения прав — до трёх лет. Аналогичное наказание предусмотреть и для владельца машины, передавшего её под управление пьяного водителя.

«В случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, увеличить срок административного ареста с 10−15 суток до 30 суток и поднять штраф также до 100 000 рублей. Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку помимо риска долгосрочного лишения прав каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету», — отмечает автор идеи.

Другая новация, с которой выступил Давыдов и которая, безусловно, может быть интересна депутатам Госдумы, — привлечение к ответственности пассажира такого транспортного средства. Сейчас наказание для того, кто доверил себя нетрезвому автомобилисту, не предусматривается законодательством, но автор идеи объяснил, почему эта мера является необходимой. По его словам, человек, севший в машину к пьяному водителю, одобряет и поощряет правонарушение, а также осознанно подвергает опасности свои жизнь и здоровье. Кроме того, не отговорив водителя садиться за руль и пользуясь его услугами, с моральной точки зрения пассажир становится соучастником преступления.

Наказывать, разумеется, нужно не всех. Пассажиров, которым факт употребления спиртного заранее не был известен, например, клиентов такси, автор идеи предложил освободить от ответственности.

Водитель такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако в целом такой подход, считает Давыдов, мотивирует окружающих водителей людей убеждать воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от самой езды в нетрезвом виде, а также удостоверяться перед поездкой, в каком состоянии находится человек, собирающийся взять в руки руль.

Работу по совершенствованию законодательства в сфере противодействию пьяным ДТП следует продолжать до тех пор, пока не будет результата — резкого сокращения «пьяной» аварийности. И предложения Дмитрия Давыдова, основанные на успешном зарубежном опыте и российских реалиях, заслуживают поддержки на законодательном уровне. Депутатам Госдумы стоит не только внимательно изучить конструктивные инициативы, но и помочь их воплощению. Ведь речь идёт о спасении тысяч жизней граждан России.