Тбилиси, 30 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Грузии программой поощрения пенсионеров прививаться от COVID-19 воспользовались более 51,7 тыс. человек. Об этом 30 ноября сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе агентству «Интерпрессньюс».

Yarregion.ru Вакцинация

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"После того, как вступили в силу поощрительные мероприятия, значительно увеличилась обращаемость за прививкой граждан старше 60 лет, — сказал глава NCDC. — Среднесуточный показатель данной категории составляет 2465».

По словам Гамкрелидзе, темпы вакцинации от COVID-19 среди пенсионеров в последние дни превышает показатели октября в пять — шесть раз. Выше темпы были только в августе.

Врач сообщил, что среди привившихся первой дозой 29 ноября 52% были лица старше 60 лет.

Напомним, в начале ноября в Грузии объявили, что жители старше 60 лет, которые сделают прививку от COVID-19, получат единовременную выплату в размере 200 лари (около $65). Для этого они должны вакцинироваться до 31 декабря. Ранее Гамкрелидзе отмечал, что в Грузии с сентября сильно упали темпы вакцинации.