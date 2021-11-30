Киев, , 15:42 — REGNUM Депутаты Верховной рады приняли промежуточный отчёт временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию обстоятельств операции по задержанию членов частной военной компании «Вагнера». Заседание, на котором поднимался этот вопрос, состоялось 30 ноября.

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За решение проголосовал 251 депутат. Документ будет направлен в офис генпрокурора, службу безопасности Украины и Госбюро расследований страны.

В ВСК заявили, что подготовка документов для экстрадиции задержанных «вагнеровцев» с территории Белоруссии началась уже после того, как наёмники были задержаны в Минске, что «привело к потере времени и могло негативно повлиять на результаты попыток экстрадиции» для привлечения этих лиц к ответственности.

Комиссия, которую возглавляет депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, вины украинских чиновников в срыве операции не нашла. Также не было обнаружено подтверждение того, что президент страны Владимир Зеленский лично распорядился отсрочить операцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по задержанию группы российских граждан, которые якобы хотели осуществить госперереворот в Белоруссии, была проведена белорусскими спецслужбами летом 2020 года. Белорусская сторона обвинила 33 задержанных в намерении дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. По утверждению Минска, часть задержанных принимала участие в войне в Донбассе

Источники телеканала CNN заявили, что Украина пыталась заманить в ловушку 33 граждан России, которые в итоге были задержаны на территории Белоруссии летом 2020 года. По их словам, эта тщательно продуманная разведывательная операция Киева проводилась с ведома и при предполагаемой поддержке США: Вашингтон предоставлял не только финансирование, но и техническую помощь и консультации.