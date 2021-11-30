Москва, 30 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса намерен продолжить диалог со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в своей стране в 2022 году. Об этом глава бразильской дипломатии заявил 30 ноября в Москве по итогам переговоров с Лавровым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Для того, чтобы продолжить начатый между нами диалог, господин Лавров, я жду вас в следующем году в Бразилии», — сказал Франса.

Глава МИД Бразилии отметил, что для любого его коллеги большая привилегия — обсуждать мировую и региональную повестку с таким компетентным министром, как Лавров.

Франса поблагодарил Лаврова за поддержку выдвижения Бразилии кандидатом в непостоянные члены Совбеза (СБ) ООН, а также в постоянные члены Совбеза. Он заявил, что Бразилия сразу же признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после признания этого препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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