Москва, , 15:40 — REGNUM Действительно российский рынок новостроек и спрос на ипотеку в течение уже нескольких лет подогревается искусственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Капитал» Виктор Шахурин.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С одной стороны, на него вбрасываются средства в рамках различных льготных программ, начиная от «материнского капитала» и до «льготной ипотеки».

С другой стороны, проводившаяся до недавнего времени мягкая монетарная политика ЦБ также стимулировала спрос.

Дополнительно спрос на ипотеку поддерживал переход на проектное финансирование, который побудил многих брать кредиты в расчете купить жилье еще по старым ценам.

Сейчас рынок дополнительно хотят поддержать отменой налога на доходы для многодетных семей при продаже жилья — предполагается, что эти деньги будут вложены в квартиры побольше.

Но как ни расширяй количество льготных категорий и как ни смягчай для них условия покупки жилья, покупательная способность не бесконечна. Тем более, что в результате всех этих мер цены на недвижимость росли ускоренными темпами.

В 2021 году ЦБ начал интенсивно повышать учетную ставку, к тому же рост общемировой инфляции привел к росту цен на стройматериалы в России. Таким образо, м даже с учетом всех льгот и даже с ипотекой все меньше россиян будут способны купить квартиры.

Соответственно, данный рынок находится под большой угрозой обвала. И в результате пострадают не только банки, но и строительный сектор и все те отрасли, которым он обеспечивает спрос — в первую очередь металлурги и производители стройматериалов», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, в России к 2026−2030 годам может произойти резкое падение спроса на ипотеку.

Читайте также: Центробанк допускает резкое падение спроса на ипотеку в России