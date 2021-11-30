Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:49 — REGNUM «Ярославское автотранспортное предприятие» не платит за горячую воду и тепло в Переславле. Об этом со ссылкой на документы Арбитражного суда Ярославской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

База «Ярославского АТП» в Переславле

С иском в суд обратился поставщик ресурсов — муниципальное предприятие города Переславль-Залесский «Теплосервис». Он указал, что АО «Ярославское АТП» не полностью рассчиталось за услуги, предоставленные в период с декабря 2020 по апрель 2021 года. Сумма долга составила 626 тысяч рублей. В Переславле у госпредприятия есть автобусная база, где обслуживаются машины и работают сотрудники. Само «Ярославское АТП» принадлежит правительству Ярославской области.

Рассмотрев дело, суд обязал автотранспортное предприятие выплатить всю сумму долга. Решение не вступило в законную силу.

Проблемы с отоплением на базе АТП в Переславле возникают не в первый раз. Зимой 2019 года её даже отключали за долги.

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