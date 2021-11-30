Ярославское госпредприятие не платит за тепло
Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. «Ярославское автотранспортное предприятие» не платит за горячую воду и тепло в Переславле. Об этом со ссылкой на документы Арбитражного суда Ярославской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С иском в суд обратился поставщик ресурсов — муниципальное предприятие города Переславль-Залесский «Теплосервис». Он указал, что АО «Ярославское АТП» не полностью рассчиталось за услуги, предоставленные в период с декабря 2020 по апрель 2021 года. Сумма долга составила 626 тысяч рублей. В Переславле у госпредприятия есть автобусная база, где обслуживаются машины и работают сотрудники. Само «Ярославское АТП» принадлежит правительству Ярославской области.
Рассмотрев дело, суд обязал автотранспортное предприятие выплатить всю сумму долга. Решение не вступило в законную силу.
Проблемы с отоплением на базе АТП в Переславле возникают не в первый раз. Зимой 2019 года её даже отключали за долги.
Справка: Ярославское АТП занимается перевозками пассажиров на городских, пригородных и междугородних сообщениях. В акционерном обществе работают около 430 человек, учредителем компании является департамент имущественных и земельных отношений региона.