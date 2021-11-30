Москва, , 17:06 — REGNUM 8 декабря в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт Круглый стол на тему «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». Тема Великой Отечественной войны как решающего фронта Второй мировой войны по-прежнему находится в центре внимания известных российских ученых и экспертов не только в связи с юбилеем трагических событий 1941 года, исполненных мужеством и героизмом защитников Отечества, но и по причине настойчивых попыток геополитических противников России переписать историю и пересмотреть историю войны и послевоенный миропорядок.

Пресс-центр REGNUM © ИА REGNUM

В круглом столе примут участие:

Модест Алексеевич Колеров — к.и.н., главный редактор ИА REGNUM;

— к.и.н., главный редактор ИА REGNUM; Кошкин Анатолий Аркадьевич — д.и.н., политический обозреватель ИА REGNUM, председатель Научного совета РВИО;

— д.и.н., политический обозреватель ИА REGNUM, председатель Научного совета РВИО; Назаров Олег Геннадьевич — д.и.н., обозреватель журнала «Историк»;

— д.и.н., обозреватель журнала «Историк»; Шишкин Игорь Сергеевич — к.п.н., руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории;

— к.п.н., руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории; Демурин Михаил Васильевич — политический обозреватель ИА REGNUM;

— политический обозреватель ИА REGNUM; Павленко Владимир Борисович — д.п.н., политический обозреватель ИА REGNUM;

— д.п.н., политический обозреватель ИА REGNUM; Литвиненко Владимир Аркадьевич — к.ф.н., доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ.

и другие эксперты.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия, приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: 8 декабря в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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