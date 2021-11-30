Круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность»
Москва, 30 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 8 декабря в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт Круглый стол на тему «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». Тема Великой Отечественной войны как решающего фронта Второй мировой войны по-прежнему находится в центре внимания известных российских ученых и экспертов не только в связи с юбилеем трагических событий 1941 года, наполненных мужеством и героизмом защитников Отечества, но и по причине настойчивых попыток геополитических противников России переписать историю и пересмотреть историю войны и послевоенный миропорядок.
В круглом столе примут участие:
- Модест Алексеевич Колеров — к.и.н., главный редактор ИА REGNUM;
- Кошкин Анатолий Аркадьевич — д.и.н., политический обозреватель ИА REGNUM, председатель Научного совета РВИО;
- Назаров Олег Геннадьевич — д.и.н., обозреватель журнала «Историк»;
- Шишкин Игорь Сергеевич — к.п.н., руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории;
- Демурин Михаил Васильевич — политический обозреватель ИА REGNUM;
- Павленко Владимир Борисович — д.п.н., политический обозреватель ИА REGNUM;
- Литвиненко Владимир Аркадьевич — к.ф.н., доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ.
и другие эксперты.
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия, приглашаем присоединиться к просмотру.
Начало мероприятия: 8 декабря в 13:00, регистрация участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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