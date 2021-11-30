Рыбинск, Ярославская область, 30 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области предлагают создать мастерскую по производству концертных роялей. Речь об этом зашла на встрече музыкантов Большого театра и главы администрации города Дениса Добрякова, сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рояль

Идею высказал основатель и руководитель первого в России музея фортепиано Алексей Ставицкий, встреча по обсуждению проекта состоялась 29 ноября.

«В Рыбинск приехали музыканты Большого театра России, и вместе с ними — директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и президент Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский. На встрече с главой Рыбинска Денисом Добряковым гости говорили о том, какой шаг сделать первым, чтобы подойти к созданию производства концертных роялей», — уточнили в пресс-службе.

Глава Рыбинска идею поддержал.