Варшава, , 15:35 — REGNUM За последние сутки было зафиксировано 134 попытки незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 30 ноября.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ночью две группы мигрантов, руководимые белорусскими службами, прорвали заборы на границе в окрестностях населенных пунктов Крынки и Бяловежа. Часть нарушителей была возвращена к пограничной линии, несколько человек задержаны», — говорится в сообщении Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.