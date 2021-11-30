Москва, 30 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В исследовании «ВТБ Капитал» рассмотрены только внутрироссийские эффекты от политики сокращения выбросов углеводородов. Но не стоит забывать, что мировой рынок един, а значит, в свете того, что углеродный след будут снижать и другие страны, это затронет и экономику России. заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Media.defense.gov Выбросы в атмосферу

«В частности, вероятно, в Европе, где предусмотрены самые жесткие ограничения, существенно возрастет стоимость электроэнергии, и, вероятно, её импорт, в первую очередь из России. Соответственно, на внутрироссийском энергетическом рынке тоже может возникнуть дефицит и цены пойдут вверх.

Кроме того, альтернативные источники энергии и экологически чистый транспорт, а также переоборудование производств с целью снижения углеродного следа, потребуют значительных объёмов материалов, для получения и переработки которых также требуется электроэнергия — металлов (стали, алюминия, меди, лития), кремния и т. д.

То есть, все эти составляющие также существенно подорожают, повысив стоимость модернизации. Таким образом, цена энергоперехода и снижения углеродного следа может оказаться астрономической.

России, вероятно, следует подготовиться к таким изменениям на рынке, и в первую очередь вложиться в развитие ядерной и гидроэнергетики, добычу водорода из различных видов природного сырья, наращивание металлургических мощностей, которые следует уже на начальном этапе проектировать с учетом требований снижения углеродного следа», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным инвестиционного банка «ВТБ Капитал», в России из-за борьбы с выбросами углерода цены на электроэнергию к 2050 году вырастут на 28%.

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