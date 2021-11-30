Таллин, , 15:28 — REGNUM Уровень зарегистрированной безработицы продолжает неравномерно распределяться по территории Эстонии: если на северо-востоке она растет, то в Таллине и его пригородах — снижается. Об этом сообщила Касса по безработице Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Безработица Picserver.org

По состоянию на понедельник, 29 ноября 2021 года, общий уровень безработицы в республике составил 6,7%, на учете стоят 43 833 человека.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа (северо-восток) — он за неделю вырос на 0,1% до 10,6%. Самый низкий на острове Хийумаа (запад страны) — 3,7%.

В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы снизился с 6,5% до 6,4%. Без работы в столичном регионе остаются 20 607 человек, в том числе 15 134 — в Таллине.

Во втором по численности населения страны городе Тарту зарегистрированы 2 576 безработных, во всем Тартумаа — 4 174. В Пярну без работы находится 1 681 человека.

На северо-Востоке на учете в Кассе по безработице стоят 6 193 человека, из них 2 856 в Нарве, 1 552 — в Кохтла-Ярве, 563 — в Силламяэ.