30 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 16:02 — REGNUM Заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на тему миграционной политики поставило российский сегмент Telegram в затруднительное положение. С одной стороны политик выразил озабоченность ростом преступности среди иностранных рабочих, а с другой — положительно отозвался о принимаемых в миграционной политике мерах, указав, правда, на необходимость совершенствования этой сферы.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дмитрий Медведев выступил против белорусского сценария. Ничего такого, не подумайте, просто замглавы Совбеза призвал уделить больше внимания миграционной политике в России, чтобы не повторить кризис на белорусско-польской границе. В целом миграционную политику России Медведев хвалит, но призывает придумать дополнительные меры для легализации трудовых мигрантов. Такое ощущение, что бывший премьер так и не определился — то ли он ПРОТИВ засилья мигрантов вместе с Собяниным и Патрушевым-старшим, то ли ЗА ввоз миллионов гастарбайтеров вместе с Хуснуллиным и Патрушевым-младшим. Но на двух стульях не усидишь», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

В итоге в выступлении Медведева каждый увидел то, что хотел. Одни телеграм-каналы обратили внимание на слова о необходимости «дальше развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках соглашений с зарубежными партнерами». Другие же — на ту часть выступления зампреда Совбеза, где он говорил о росте числа преступлений среди мигрантов и необходимости решать эту проблему.

«Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что рост числа преступлений, совершенных мигрантами, вызывает опасения. По его словам, нельзя допустить создания в России миграционных этнических анклавов, которые являются рассадниками преступности. Он анонсировал дополнительные меры в сфере миграционной политики, направленные на укрепление безопасности страны», — сообщил своим подписчикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

ТГ-канал приводит слова Медведева о том, что немало иностранных граждан находятся в России с нарушением законодательства. Из-за этого они выпадают из зоны контроля государственных структур. Как следствие, свои же соотечественники втягивают их в криминальный бизнес или они становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах.

Трудовые мигранты Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Согласно приведенной замглавы Совбеза информации, за девять месяцев 2021 года количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло более чем на 4%, а административных правонарушений — более чем на треть, отмечает «ВЧК-ОГПУ».

"Нельзя допускать их (мигрантов) изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов. Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но всё равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», — цитирует слова Медведева телеграм-канал.

Профессиональная деятельность мигрантов должна приносить пользу экономике РФ, продолжает тему резонансных высказываний Медведева телеграм-канал «Парламент с кнопкой». По его мнению, иностранную рабочую силу следует привлекать только в те федеральные округа России, где ощущается нехватка собственных трудовых ресурсов, например, на Дальний Восток.

«Здесь и вытекает, как следствие, введение механизмов по территориальному контролю за приезжими в Россию, чтобы цель визита строго соответствовала заявленной. Проблему большого количества правонарушений среди гостей из Азии можно решить ужесточением ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение сроков пребывания, так как именно вседозволенность ввиду отсутствия полных персональных данных у правоохранителей является очагом роста преступности среди мигрантов. Можно выразиться так: «Хочешь зарабатывать — соблюдай законы и правила», — отметил автор публикации.

Мигранты 40.мвд.рф

Тот факт, что на проблемы миграции стало обращать внимание руководство страны, обрадовал телеграм-канал «Старше Эдды». Его автор напоминает, что еще 10 лет назад в России звучал сонм голосов в защиту бесконтрольной миграции, повторяющий мантры о «ленивых русских», которые не хотят работать, а также о безальтернативности массового завоза в Россию среднеазиатского населения. Сейчас же эта тенденция практически сошла на нет.

«Разного рода деятели вещали со всех трибун, что, мол, противники завоза мигрантов — это люмпен-маргинальные слои общества, фашисты и дремучие ретрограды, не понимающие даже основ экономики. Задрав носы к верху, говорящие головы верещали со всех площадок о благе «мигрантопровода», абсолютно наплевав на мнение того самого «глубинного народа», на который так любят ссылаться при принятии решений», — написал ТГ-канал.

Сейчас же всё указывает на то, что ситуация в области миграционной политики начинает меняться. Автор поста предполагает, что причиной тому стали сигналы о реальной, а не выдуманной опасности массового завоза инокультурного элемента, а также формирование этим самым элементом своей экосистемы внутри государства. Из-за этого на высшем уровне государственного управления осознали уровень угрозы, хотя этому и мешали лоббисты завоза иностранной рабсилы.

Стройка © ИА REGNUM

«Николай Патрушев, Сергей Собянин, теперь вот и Дмитрий Медведев абсолютно четко выразили свои мысли, не оставляя возможностей для иного толкования своих слов: нынешнее положение в сфере миграции приведет к печальным последствиям. Посмотрим, чем сейчас ответит спрут миграционной мафии. Каких спикеров привлечёт для выражения своих интересов, или, возможно, попробует затаиться в надежде, что всё «рассосётся само собой» и никаких активных действий по превращению слов в дела, не произойдёт», — подытожил «Старше Эдды».

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