Подгорица, , 15:27 — REGNUM После кратковременной стабилизации погодных условий в середине недели Черногории снова ожидает нестабильная погода, — сообщил метеоролог Бранко Мичев.

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В четверг, 2 декабря, ожидается усиление южного ветра, дневная температура повысится.

«Ожидаются сильные осадки. В четверг и пятницу снова выпадут сильные дожди в южных и центральных районах, и из-за сильного дождя возможны проблемы на дорогах, ливневые потоки», — сказал Мичев. в программе Jutarnji TVCG.

В долгосрочной перспективе с 5 по 10 декабря, Черногорию ждут очень переменчивые погодные условия: частые дожди, иногда снег на севере.

К 30 ноября снег выпал в 12 муниципалитетах Черногории. Высота снежного покрова в городе Жабляк составила 20 см.