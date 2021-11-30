Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая 29 ноября в Тбилисском городском суде, фактически «оплакивал избыточную власть». Об этом 30 ноября на пленарном заседании парламента республики заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Пытки, бесчеловечное обращение, изнасилования, рэкет бизнеса, захват СМИ, монополизация, сдача территорий… Это лишь небольшой перечень тех тяжелейших преступлений, которые совершил в своё время Михаил Саакашвили», — сказал лидер партии.

Он отметил, что созданная экс-президентом партия «Единое национальное движение» (ЕНД) продолжает влиять на ситуацию в стране. Кобахидзе считает, что из-за этого сохраняется опасность восстановления режима Саакашвили.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест и заявления о голодовке дают повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.

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